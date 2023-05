Aveyron : Jean-Yves Bonnet, le maître écuyer de Salmiech, s'en est allé

Fondateur de la Route du Sel, précurseur du tourisme équestre, le maître écuyer de Salmiech s’en est allé dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 mai 2023, à l'âge de 88 ans.

Il aurait aimé ouvrir un cimetière des chevaux. Et y mourir avec, dans une écurie. Né hiver 1934, Jean-Yves Bonnet est parti, dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 mai, rejoindre ses chevaux à la saison des genêts. C’était son poème préféré.

Sa vie, fut un long poème, à la gloire de celui que l’on appelle la plus belle conquête de l’Homme. Le cheval. Originaire de Salmiech, où il fut le premier à posséder un cheval de Selle, il y fonda son école équestre. Une école car "lorsqu’on est sur un cheval, on s’élève", disait celui qui fut l’un des tout premiers admis à l’école nationale d’équitation de Saumur où il a animé pendant vingt ans le carrousel et les cavaliers du cadre noir.

Pionnier de la voltige équestre

Précurseur de la voltige équestre, c’est à Salmiech qu’eurent lieu les premiers championnats de voltige en cercle et sur la ligne droite en France. Il était aussi des premiers spectacles de chevalerie à Cordes et Carcassonne. En 1970, il fonde l’association des Chevaliers de Peyrebrune où il vécut une partie de sa vie en ermite avec un renard, puis un loup, ou encore deux chiens à qui il faisait chanter "La Marseillaise" pour mieux repartir à cheval. C’est en partant voir les copains, à cheval, que l’idée a germé de créer la route du Sel en 1984 donnant naissance au tourisme équestre. À la faveur aussi de sa rencontre avec Denys Colomb de Daunant, co-créateur de "Crin-Blanc" qui lui a permis de découvrir la Camargue.

De Vendargues ou d’Aigues-Mortes, la route du Sel rejoignait l’Aveyron au trot de la convivialité. "La route du Sel c’est lui, je ne lui vole pas son enfant, il m’avait demandé de prendre le relais, tu es la Miss route du sel m’avait-il dit", confie Vanessa Sandoval qui organise depuis 2013, la route randonnée découverte et lui rendra hommage cet été en chemin. Une anecdote lui vient en mémoire sur cet homme de cheval. "Il devait faire un spectacle équestre à Belcastel au bord de l’eau. Son cheval était enrhumé, il tremblait et a dit qu’il ne pouvait dormir là. Il a préféré annuler son spectacle. C’était un cascadeur dans le respect du cheval." Avec qui, il a tourné pour la télé et le cinéma.

Légion d’honneur en 2010

Toujours vêtu de son pantalon rouge délavé, à la couleur de l’Occitanie, et d’un sac banane avec des carottes pour féliciter le cheval. Jean-Yves Bonnet est à lui seul une histoire du cheval. Une histoire racontée en 2019 par notre confrère Yves Garric dans un reportage intitulé "Il était une fois… Jean-Yves Bonnet." "Des milliers d’élèves du monde entier se sont imprégnés de sa méthode dans son centre équestre de Salmiech", rappelait le réalisateur. "Il s’est même marié en dormant la nuit des noces avec les chevaux", se souvient Vanessa Sandoval.

Le cheval avant tout. Son enfant, lui qui n’en a pas eu, son ami, son confident, son frère. Lui qui a côtoyé le gratin du show-business et reçu la Légion d’honneur en 2010, était là pour servir le cheval. Jean-Yves Bonnet avait écrit une chanson sur la route du Sel, un disque entier, et prit sa plume pour raconter son amour dans un livre : "L’éducation du cheval dans la joie." La route était là pour tisser le lien entre les êtres et les chevaux. Sans lui, elle a perdu de son sel.