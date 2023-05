Enlèvement d'Eya, 10 ans : ce que révèle le profil du père, qui "cherche vraisemblablement à quitter la France"

Eya, 10 ans, a été enlevée par son père Khaled Sassi, jeudi 25 mai 2023, à Fontaine, dans l'Isère. Le procureur de la République a déclenché le dispositif Alerte Enlèvement.

Le dispositif Alerte Enlèvement a été déclenché pour retrouver Eya, enlevée par son père, Khaled Sassi, à Fontaine, dans l'Isère, jeudi 25 mai 2023. Le ministère de la Justice a livré de précieuses informations.

Corpulence, vêtements, véhicules...

Dans son message, dévoilé dans la soirée de jeudi 25 mai 2023, le ministère donne des éléments sur Eya, âgée de 10 ans (âge apparent 13 ans). Elle mesure 1m60, a les yeux marron, les cheveux longs et bruns, et est de corpulence normale. Elle est vêtue d'un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron à manches beige clair (type veste de football américain).

Quant au suspect, il s'agit de son père, Khaled Sassi, 53 ans. De forte corpulence, il mesure 1m80, a les cheveux rasés, les yeux marron, et porte un sweat marron/beige à capuche ainsi qu'un pantalon de survêtement. Toujours selon le ministère de la Justice, il est susceptible de circuler à bord d'une Peugeot 306 grise, immatriculée AD-663-TF, ou d'une Clio, immatriculée FZ-176-XC.

\ud83d\udd34 Alerte Enlèvement en cours : Appelez le 197 pour vos signalements. Informations >> https://t.co/bqgBIkWNF4 pic.twitter.com/cwKZopo1Dr — Ministère de la Justice (@justice_gouv) May 25, 2023

Que s'est-il passé ?

Selon les premiers éléments dévoilés dès jeudi matin par le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant, deux personnes cagoulées, dont le père d'Eya, ont fait irruption et ont kidnappé la petite fille, après avoir aspergé la maman, Amira, de gaz lacrymogène.

Cette dernière a témoigné chez nos confrères du Dauphiné Libéré, expliquant que Khaled Sassi, arrivé avec un complice en voiture, "a ouvert la portière et essayé de prendre la petite. Elle s'est mise à crier, et j'ai crié aussi". Aveuglée par le gaz lacrymogène, elle tente de ramener sa fille derrière elle, mais le papa "l'a attrapée par les cheveux et l'a fait monter de force sur la banquette arrière avec lui".

Selon un témoignage d'une amie d'Amira, recueilli par nos confrères du Parisien, c'est en 2012 que la maman et le papa d'Eya se marient et donnent naissance à l'enfant, en Tunisie. Mais les relations se sont détériorées. "Amira m'a dit que son mari était violent avec elle et sa fille, qu'il était imprévisible. C'est pour ça qu'elle a quitté la Tunisie en 2018. Le père avait interdiction d'approcher la petite, il avait déjà proféré des menaces", raconte-t-elle. Le couple est toujours en instance de divorce.

Tous les services européens en alerte

Chez nos confrères de France Info, le procureur de la République de Grenoble a dévoilé qu'il est "vrai semblable que le père d'Eya cherche à quitter la France. C'est évident, car le papa a une double nationalité suédoise et tunisienne", a confié le magistrat, qui a ajouté : "tous les services européens ont déjà été contactés pour intercepter le père de famille, son complice et sa fille si jamais ils se déplacent en dehors de la frontière".

Dans son message, le ministère de la Justice prévient : "si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courrier à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr".