Mayran. Le village préféré des Français c’est ici ?

Belcastel sera-t-il élu le village préféré des Français ? : "Nous savons depuis ce début d’année que notre village est sélectionné pour représenter l’Occitanie lors du concours national du village préféré des Français 2023 présenté sur France 3 par Stéphane Bern aux côtés de treize autres villages français." C’est ce qu’il se disait du côté de l’office de tourisme local.

C’est dans ce cadre qu’en début de semaine le village a accueilli l’équipe de tournage afin de préparer l’émission qui sera diffusée le 29 juin sur France 3 : "On y croit car c’est la douzième émission. Alors, pourquoi pas un village aveyronnais élu pour cette douzième édition ?" pouvait-on entendre lors du tournage.

L’occasion pour les Belcastéloises et Belcastélois de présenter l’histoire du village, de son château et la culture aveyronnaise au travers de diverses interviews et dégustations de produits locaux !