Espalion. Les élèves de l’IIC jouent un grand succès de Mélody Mourey

Les élèves de l’Immaculée Conception, depuis la 3e jusqu’à la terminale, vous invitent le vendredi 2 juin à 20 h 30 à la salle de l’ancienne gare d’Espalion pour découvrir leur dernière création théâtrale : "Les crapauds fous"

Dans le contexte du New York de 1990, une jeune femme enquête sur son grand-père. Quel rôle a-t-il joué durant la seconde guerre mondiale ? Et voilà le spectateur transporté en 1940 en Pologne : deux jeunes médecins rivalisent de ruse et d’ingéniosité pour tenter de sauver les habitants de leur village. Jusqu’où cela les mènera-t-il ?

Grand succès théâtral plusieurs fois nommé aux Molières, cette histoire extraordinaire, inspirée de faits réels, permet, sur le ton de la comédie, d’aborder les notions d’éthique et de résistance et notamment la confrontation de l’individu au pouvoir dans ce qu’il a de plus oppressant.

Belle leçon d’humanité, la pièce, mêle humour, suspense, émotion et bravoure. Depuis le mois de septembre l’atelier théâtre du lycée Immaculée Conception, animé par le metteur en scène Olivier Royer, leur professeur Delphine Boudou et Martene Chauchard se sont attaqués à ce succès de Melody Mourey.

La vingtaine d’élèves-acteurs de la 3e à la Terminale dont de nombreux élèves ivoiriens, a travaillé avec conviction et engagement pour rendre toute la richesse de cette pièce contemporaine.

Ils donnent rendez-vous à un public qu’ils espèrent nombreux le vendredi 2 juin à 20 h 30 la salle de la gare à Espalion.

L’entrée est payante (5 euros) et financera le travail du metteur en scène toute l’année.

Les représentations pour les scolaires auront lieu le mardi 6 juin après-midi.