Coupe de l'Aveyron : à Bozouls et à Espalion, un air de double finale

À eux quatre, Pauline Ayral, Antonin Lenne, Camille Hequet et Fabien Chapuy cumulent déjà cinq finales. Mais celle-ci a une saveur particulière pour les deux couples : ils seront tous sur le terrain.

Déjà trois semaines avant le coup d’envoi à Paul-Lignon, les deux petites de la Bozoulaise Pauline Ayral et de l’Espalionnais Antonin Lenne arpentaient le terrain de Perse, ballon au pied, en donnant le ton de la finale. Vêtues d’un t-shirt mêlant le vert et le noir de Bozouls et le sang et l’or d’Espalion, elles se préparaient même à une double finale. "C’est ma mère qui les a faits", souriait Pauline Ayral en tendant un troisième maillot à sa coéquipière Camille Hequet, destiné à sa fille.

"On veut tous les deux la gagner"

Les deux Bozoulaises partagent la vie de deux Espalionnais, Antonin Lenne et Fabien Chapuy. Et s’ils ont tous participé une fois, et deux pour Ayral, à la grande fête du foot aveyronnais, cette finale a une dimension particulière. "C’était un objectif ! On voulait se qualifier ensemble, et maintenant on veut tous les deux la gagner", s’enthousiasmait Camille Hequet, impatiente de fouler (enfin) la pelouse de Paul-Lignon après l’avoir emporté l’an dernier à Millau. "C’est de la récup !", s’exclamait Chapuy en voyant un bout du blason de l’entente Campuac-Golinhac-Espeyrac sur un des maillots vert et or maison.

"On a perdu, autant découper le maillot", ajoutait-il en se replongeant dans la finale de 2019 qu’il a disputé avec Antonin Lenne sous leurs anciennes couleurs. Les deux amis d’enfance ont quitté les hauteurs de Golinhac en 2021 pour rejoindre les berges du Lot et leur terrain de formation. Et Pauline Ayral a elle aussi joué en sang et or quand il y avait encore une équipe féminine. Avant de disputer et de remporter sa première finale avec Bozouls en 2017. Le même jour où les hommes d’Espalion s’emparaient de la cinquième coupe de leur histoire… en battant Bozouls.

L’opportunité de rejouer le résultat de 2017 ? Peut-être. Mais surtout l’occasion pour les deux couples de partager ce moment. "Le foot, c’est surtout beaucoup d’organisation pour faire garder les enfants", précisait Pauline Ayral. Et Camille Hequet complétait : "Nous, on ne peut être ensemble qu’un ou deux soirs par semaine". Au moins, ce dimanche, tout le monde sera à Paul-Lignon.