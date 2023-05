Monteils. Les lycéens et l’histoire mondiale de l’Occitanie : "Ils l’ont vécue !"

Qui ne se souvient des anecdotes contées par le professeur d’histoire, ces apartés enchantés soustraits au manuel scolaire où les personnages du passé devenaient plus vrais que vrais, marquant la mémoire d’une encre indélébile ? Sous l’impulsion de leurs professeurs, les élèves du Lycée François Marty sont allés encore plus loin… "Nous avons eu l’idée de mobiliser les élèves de 1re et terminale de telle sorte qu’ils aillent rechercher eux-mêmes des témoignages pour illustrer l’histoire mondiale de l’Occitanie en lien avec les programmes des matières professionnelles et générales de toutes les filières" s’enthousiasme Violaine Fabre, professeur documentaliste.

Un projet mené tambour battant dès le mois d’octobre mobilisant plusieurs enseignants : Martine Brunet (histoire-géographie), Stéphanie Chapelet (français), Clémence Derruau (espagnol), Anna Moore (anglais), Virginie Cavalli (socioculturel), Muriel Majorel (économie sociale et familiale). Et ce sont plus de 50 élèves qui ont recueilli les témoignages à partir de grilles d’entretien soigneusement élaborées. "Les témoins se sont rendus pour la plupart au lycée mais pour certains, nous avons dû nous déplacer."

Le matériel d’enregistrement est prêté par CFM et le montage réalisé par David Lefébure, l’animateur radio. Au fil des jours, le récit se construit… Ici, c’est une fille de résistant de la Seconde guerre mondiale qui s’exprime, là un soldat d’Algérie, un ouvrier débutant dans les années 60, une réfugiée espagnole. Ou encore un entrepreneur dans le bassin decazevillois, une aveyronnaise de Paris, une employée au temps du passage à l’euro, un député… Tous témoins de faits marquants qui ont façonné l’histoire contemporaine ! Avec le soutien de la Région Occitanie, Les travaux ont fait l’objet d’une brochure sous le titre "Ils l’ont vécue" et d’une retransmission sonore présentée le 23 mai à la salle Voutée de Monteils en présence des témoins et des habitants. Une belle expérience que l’on peut retrouver sur le site internet du lycée.