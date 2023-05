Météo : orages parfois forts, rafales de vent et risque de grêle ce dimanche, 41 départements en vigilance jaune

Ce dimanche 28 mai, si la majorité de l'Hexagone, surtout au nord, fera le plein de soleil, l'instabilité sera plus marquée que ce samedi dans le sud où des orages pourraient être forts dans l'après-midi. 41 départements, dont onze d'Occitanie, sont en vigilance jaune.

En début de journée de ce dimanche 28 mai, le ciel est annoncé généralement dégagé sur l'ensemble du pays, excepté quelques plaques de nuages bas le long de la Manche et sur les côtes varoises.

Sur la moitié nord de petits cumulus apparaîtront en journée mais le soleil dominera largement. Au sud en revanche le temps se dégrade.

41 départements de France sont en vigilance jaune orages, ce dimanche. Météo France - Capture d'écran

Dans l'après-midi, des orages s'inviteront dans la moitié sud, souvent localisés mais ponctuellement forts avec des rafales de vent jusqu'à 80 km/h et un risque de grêle. Capture Météo France

Des orages sur le sud dans l'après-midi

Ainsi, des Pyrénées aux Alpes en passant par le Massif central, le soleil matinal sera remplacé par un ciel de plus en plus menaçant au fil des heures dans une ambiance de plus en plus lourde. Les cumulus prendront de l'ampleur.

De nombreux départements d'Occitanie devraient essuyer des passages orageux. Capture Météo France

Attention aux orages dans l'après-midi, souvent localisés mais ponctuellement forts avec des rafales de vent jusqu'à 80 km/h et un risque de grêle.

Ponctuellement des averses orageuses déborderont aussi sur le Sud-Ouest, principalement l'Aquitaine et la vallée du Rhône, pouvant là encore donner de la grêle.

Les températures restent stables

En ce qui concerne les températures, elles restent au-dessus des normales, surtout l'après-midi.

Les minimales vont de 10 à 15 degrés en général du nord au sud, jusqu'à 17 ou 18 près de la Méditerranée.

Les maximales varient entre 18 et 23 degrés le long de la Manche, entre 24 et 28 en général ailleurs, localement 29 ou 30 degrés sur le Sud-Ouest et la basse vallée du Rhône.