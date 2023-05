Decazeville. La Capirole devient "grande crèche"

Des modifications, surtout administratives et nominatives, ont été apportées quant au fonctionnement de La Capirole. La crèche va mettre l’accent sur les écogestes.

Lors du conseil communautaire, la vice-présidente Michèle Couderc a exposé qu’il fallait mettre à jour l’ensemble des documents administratifs du service petite enfance "La Capirole", en raison des décrets d’application de 2021 et 2022, avec de nouvelles appellations.

Au lieu de s’appeler crèche "multi-accueil", la Capirole est devenue "grande crèche". Cette mise à jour concerne le nombre de places qui passe de 60 à 59. Le taux d’encadrement choisi est d’un adulte pour six enfants quel que soit l’âge, au lieu d’un adulte pour cinq enfants qui ne marchent pas et d’un adulte pour huit enfants qui marchent. Comme auparavant, l’accueil possible en surnombre reste autorisé, à 115 % dans le respect du taux d’encadrement et des conditions d’application du décret.

Référent santé accueil

Le docteur Camille Dubois devient "référent santé accueil inclusif" au lieu de médecin référent. Ses nouvelles missions sont définies par le décret et notées dans le règlement de fonctionnement ainsi que dans le projet d’établissement.

Un temps d’analyse pratique de minimum trois fois 2 heures par an est organisé pour les professionnels intervenants auprès des enfants. Ces interventions sont menées par un professionnel titulaire du diplôme de psychomotricienne. De plus, un encart sur l’allaitement maternel en collectivité a été inséré dans le règlement de fonctionnement et dans le projet d’établissement dans le chapitre "repas".

Gestes écoresponsables

Le projet d’établissement s’étoffe avec le projet social qui devient "projet social et développement durable", le projet du personnel qui complète le chapitre des compétences mobilisées et le déroulement d’une journée type qui vient illustrer le projet éducatif. Le personnel est donc invité, entre autres, à faire les bons gestes par rapport à l’environnement. Outre l’appellation "grande crèche", le terme référent santé est remplacé par "infirmière diplômée d’État" ; le terme relais assistantes maternelles par celui de "relais petite enfance". Toutes ces modifications ont été approuvées, à l’unanimité, par le conseil communautaire.

"Que les parents se rassurent. Dans le fond, nous ne perdons pas de places et l’accueil en surnombre reste autorisé. Il y aura le même accueil, le même fonctionnement qu’auparavant sera assuré. Les légères modifications apportées complètent notre offre. Il convient d’être à jour au niveau des papiers administratifs. Ce qui est fait", rapporte Dominique Guioz, directrice de la Capirole.