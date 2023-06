Luc-la-Primaube. La Retraite active sur le site des moulins de Roupeyrac

Récemment, les adhérents de la Retraite active de Luc-la-Primaube avaient rendez-vous sur le site des Moulins de Roupeyrac à Durenque avec au programme 3 randonnées de différents niveaux le matin et la visite de la maison natale du poète François Fabié l’après-midi. Un circuit de 12 km, que Jean-Claude avait eu la délicatesse de faucher, a conduit une partie des marcheurs jusqu’à la Pyramide du Lagast (927 m) avec vue à 360° jusqu’aux Pyrénées. En 1799, Jean-François Delambre nommé par le roi Louis XV fut chargé de venir y mesurer la méridienne et établir le mètre étalon. Un autre circuit a conduit un second groupe dans la magnifique forêt enchantée de Chante-Coucoupour une randonnée de 7 km.

Le 3e groupe accompagné par Estelle a effectué le matin la visite du site et a profité du parcours poétique l’après-midi. À midi, le pique-nique a été pris dans une salle chauffée et gracieusement offerte par les Amis des Moulins. En début d’après-midi, sur le site du Moulin Haut, les participants ont été chaleureusement accueillis par Jacky, présidente de l’Association des Moulins accompagnée de Geneviève et de Laurine, la toute nouvelle hôtesse. La visite a débuté par le visionnage d’un film retraçant la vie du poète François Fabié (1846-1928), son œuvre ainsi que le pays du Ségala. Ce fut ensuite la découverte du moulin à huile de noix, de l’aze, du moulin à grain, de la meule dormante, de la meule courante, du four a pain, de l’ancien pressoir et d’une démonstration de la scie battante hydraulique. La visite du Moulin Haut se termine par la maison de l’écrivain avec un intérieur typiquement rouergat où sont affichés de nombreux poèmes avec entre autres celui de la célèbre Chatte noire. La visite s’est prolongée par le site du Moulin Bas : moulin rénové. Son fonctionnement a été expliqué par une vidéo commentée par l’emblématique "Ricou". Cette journée s’est terminée par un goûter sur la pelouse du site. Un grand merci à toutes les personnes pour l’organisation de cette journée.