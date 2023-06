Aveyron : les visages du Ségala paysan s'affichent en grand jusqu'à cet automne !

Une opération d'envergure du Pays Ségali et du centre social, avec l'appui de l'artiste JR, a abouti à l'exposition en extérieur de 106 grands portraits d'agriculteurs de ce territoire dans les communes de Naucelle, Pradinas, Cassagnes-Bégonhès et Baraqueville.

Si vous passez à Naucelle, Pradinas, Cassagnes-Bégonhès ou Baraqueville, impossible de ne pas voir les portraits en noir et blanc de ces 106 agriculteurs. Témoins d'un Pays Ségali qui se soucie de son agriculture. Qui en est aussi fier qu'il en est inquiet. Cette exposition un brin insolite est le fruit d'une réflexion menée par la communauté de communes et le centre social du Pays Ségali. Elle porte également la signature de l'artiste JR, via son action baptisée "Inside Out". Un projet d’art participatif, qui aide les individus et les communautés du monde entier à faire passer un message en affichant leurs portraits dans la rue.

"Nous menons régulièrement des actions en résonance avec le tissu agricole de notre territoire, qui est très impacté par l'agriculture. Or, on voit bien que le nombre d'exploitations baisse , que la transmission n'est pas aussi simple" relate Karine Clément, présidente de la com'com. La commission agricole, en lien avec le centre social, après un travail sur le plan psychosocial, une autre plus culturelle avec des spectacles, a réfléchi à une action culturelle et transversale qui a abouti à la réalisation de cette exposition inédite. "On souhaite qu'elle provoque des échanges, sur le plan agricole, économique, social, culturel" se réjouit Karine Clément. "On veut aussi par ce biais-là montrer que c'est une profession superbe, qu'elle y attire des jeunes..." Véhiculer ainsi un message positif, porteur d'espoir aussi pour ce territoire.

Que ce soit sous la halle de Cassagnes-Bégonhes, sur le bâtiment de la communauté de communes de Baraqueville, sur les volets de la bâtisse vouée à devenir une résidence senior à Naucelle, dans les rues de Pradinas ou sur le site de Inside Out, ces cent portrait d'agriculteurs réalisés par une quinzaine de photographes amateurs du territoire envoient un superbe message. Cette action de grande envergure, en bénéficiant du soutien de JR, rejoint ainsi une des 2360 actions menées à travers le monde par "Inside Out", à Denver sur les migrations liées au climat, à Bethléem, Saint-Etienne, Rio, Hong-Kong...