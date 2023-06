Marcillac-Vallon. L’heure du "recampament" occitan pour les écoliers de Jean Auzel

Toutes les classes bilingues du CP au CM2 de l’école publique Jean- Auzel se sont rendus la semaine dernière à La Primaube au "recampament" occitan, un rassemblement réunissant les élèves bilingues de Marcillac, Rodez, Espalion, Villefranche- de-Rouergue, Baraqueville, et La Primaube. Soit près de 450 bambins qui ont pu participer à divers ateliers de langue, sportifs et artistiques autour de la "lenga nòstra" pendant toute la matinée. Après un bon pique-nique à l’ombre des arbres devant le complexe culturel Saint-Exupéry, les élèves de l’école Jean Boudou de la Primaube, accompagnés du chanteur Arnaud Cance, ont offert un concert reprenant tout un répertoire de chansons en français et en occitan, composées en classe pour fêter les 30 ans de bilinguisme de leur école. L’école Jean Auzel organise ses portes ouvertes ce samedi 10 juin de 10 heures à midi. À cette occasion les parents pourront visiter les deux sites du groupe scolaire (maternelle et élémentaire) sous la conduite de l’équipe pédagogique qui les renseignera sur les possibilités de parcours bilingue ou unilingue et présentera un panel de projets réalisés au cours de l’année. L’association Le Créneau, chargée de l’animation des activités périscolaires, sera également présente à cette matinée pour expliquer sa démarche éducative et son fonctionnement. L’APE organisera pour sa part un moment de convivialité qui lui permettra de parler des manifestations qu’elle organise afin d’aider au financement des projets de l’équipe enseignante. Les inscriptions à l’école pour la rentrée prochaine sont toujours possibles en contactant la directrice Hélène Boutet (05 65 46 24 13 ou 05 65 71 72 66).