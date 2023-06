La capacité des baleines à capturer le CO2 serait limitée, estime une étude

(ETX Daily Up) - Les baleines sont souvent présentées comme de puissantes alliées contre le réchauffement climatique. Mais selon une nouvelle étude, la capacité de ces cétacés à capturer le CO2 serait en réalité surestimée. Les auteurs des travaux insistent donc sur la nécessité d'avancer d'autres arguments en faveur de la préservation des baleines que celui qui consiste à les présenter comme "les sauveuses du climat".

Grâce à leur façon d’interagir avec l’environnement, certains mammifères s’avèrent précieux pour absorber les émissions de carbone. C'est par exemple le cas des éléphants d’Afrique, des rhinocéros blancs ou encore des buffles d’Afrique. Les baleines sont, elles aussi, souvent désignées comme de bonnes alliées pour limiter les effets du réchauffement climatique. En décembre dernier, des chercheurs ont publié une étude décrivant comment la préservation des populations de baleines pourrait jouer un rôle dans la lutte pour le climat. Mais une récente étude vient toutefois amoindrir cette affirmation.

Réalisée par l'université Griffith (Australie) et une équipe de chercheurs internationaux, la recherche estime que la quantité potentiellement séquestrée par les baleines est surestimée. Les chercheurs ont observé comment certaines espèces de baleines (notamment les baleines à bosse) éliminent le carbone atmosphérique à l'échelle régionale et mondiale. "Notre étude confirme que les baleines sont importantes pour l'écosystème marin, mais que leur contribution au flux mondial de carbone est trop faible pour réduire efficacement le carbone atmosphérique", explique dans un communiqué le Dr Meynecke, spécialiste des sciences de la mer et co-auteur de l'étude.

S'il est vrai que les baleines peuvent contribuer à séquestrer le CO2, notamment grâce à leur biomasse, les auteurs des travaux préfèrent jouer la carte de la prudence : " Cette conclusion va à l'encontre des médias qui perpétuent l'image des baleines en tant qu'ingénieurs du climat. Créer de faux espoirs peut contribuer à retarder davantage le changement de comportement urgent nécessaire pour éviter les impacts catastrophiques du changement climatique, ce qui peut à son tour avoir des conséquences indirectes sur le rétablissement des populations de baleines", soulignent les chercheurs. Avant de conclure : "La protection à grande échelle des environnements marins, y compris des habitats des baleines, renforcera la résilience et contribuera à la capture naturelle du carbone à l'échelle mondiale".