Campuac. La chorale "Au chœur des flots" a donné un beau concert en l’église du village

La chorale d’Entraygues (Au Chœur des Flots) a proposé sous la direction d’Isabelle Bessière un concert très apprécié en l’église de Campuac ce samedi 3 juin. Les 28 choristes ont brillamment interprété un programme de chants s’articulant autour d’un conte écrit par Isabelle la cheffe de chœur et lu par la récitante Nathalie. A résonné dans l’église une partition musicale très riche, qui a débuté par le chant tzigane Ederlezzi, mis en valeur par les deux solistes Valérie et Julie. Ont suivi des œuvres de Serguei Rachmaninov, d’Ennio Morricone (thème du film "La Mission"), le Gloria extrait de la Messe en Ut de W. A. Mozart, un chant ukrainien du XVIIIe siècle, et l’Hallelujah de Léonard Cohen. Le concert s’est terminé par 2 gospels dont le "Oh Happy day" repris par le public avec enthousiasme. Le public a ensuite pu échanger avec les choristes autour d’un verre de l’amitié offert par la municipalité de Campuac.