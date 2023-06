Prendre le "train de l’emploi" avec la SNCF

Avec 350 postes à pourvoir en 2023, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs ont lancé le 11 avril dernier en gare de Toulouse-Matabiau le "Train de l’emploi en Occitanie", un train dédié au recrutement qui va parcourir la région en 2023. Il fera escale en Aveyron en gare de Rodez, jeudi 8 juin de 11 h 30 à 16 h 30. Afin d’accompagner la mise en œuvre des projets ferroviaires et le développement de l’offre engagé par la Région Occitanie sur l’ensemble du territoire, SNCF recherche de nombreux profils allant du BEP au Bac + 5 pour renforcer ses équipes. Pour faire la promotion des métiers et recueillir des CV, un train liO dédié au recrutement circule actuellement en Occitanie. Le Train de l’emploi est composé d’espaces dédiés à la présentation des métiers, aux dispositifs de formation et au job dating. Chaque candidat pourra ainsi déposer directement une candidature et rencontrer les équipes SNCF. Les besoins de recrutement portent essentiellement sur les métiers suivants : agents commerciaux à bord des trains, conducteurs de trains, agents de maintenance du matériel roulant, aiguilleurs du rail, électriciens, etc.