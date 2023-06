Une nouvelle ceinture noire

Roméo Allard a décroché le Graal dont rêve tout judoka. C’est la 86e ceinture noire formée au club. Poussins et benjamins ont aussi eu de bons résultats au challenge départemental.

Trois judokas villefranchois étaient concernés par les examens pour la ceinture noire programmés ce dernier week-end. Samedi, Tom Cantarel a validé son UV 2 avec Firmin Allemand comme partenaire. Le club villefranchois avait trois combattants sur les tatamis : Roméo Allard, Jules Alibert et Tom Cantarel. "Tous les trois ont très bien combattu mais c’est avec une seule ceinture noire que nous sommes revenus", explique le professeur, Vincent Latière.

C’est celle de Roméo Allard, qui devient la 86e ceinture noire formée à Judo Villefranche. "Roméo a réalisé un beau parcours en gagnant quatre combats sur cinq, avec la manière", commente Vincent Latière. Le professeur revient aussi sur les performances de ses autres protégés. "Jules n’est pas passé loin, il lui restera six points à marquer pour l’année prochaine. Chaque chose en son temps. C’est très dommage pour lui, mais il reviendra plus fort au début de la prochaine saison. Et Tom, quant à lui, ne marque pas de points. Les défaites sont difficiles à accepter mais petit à petit avec le travail, il arrivera à atteindre l’objectif." La troisième phase du challenge du Conseil départemental, ouvert aux poussins et benjamins, avait lieu dimanche à Rodez. Judo Villefranche, qui avait organisé la première phase le 11 novembre, était représenté par neuf combattants.

En poussins, Félix Auguy a gagné sa catégorie de poids et est monté sur la plus haute marche du podium. Lison Delbès et Loan Barbigan-Delbès ont décroché la médaille d’argent, Soan Baptista et Gabriel Julien la médaille de bronze et Noah Debout-Alogues s’est classé quatrième. En benjamins, Célène Fernandez a accédé à la deuxième marche du podium, Nolan Alet et Paolo Viégas ont grimpé sur la troisième. Alain Nougaret, qui encadrait le groupe, souligne le valeureux comportement de ces judokas pour la dernière sortie de la saison.