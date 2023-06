Marcillac-Vallon. Marc Ganry en dédicace à la Maison de la presse, dimanche

Marc Ganry, plus familièrement connu sous le nom de "La Plume de Marco", sera à la Maison de la presse, dimanche 11 juin de 9 heures à midi, à l’occasion du marché dominical.

Il fera la promotion de ses recueils de poésies et les dédicacera à la demande. Il présentera notamment son dernier livre "Mes coups de cœur pour des incontournables du Vallon de Marcillac", un ouvrage agrémenté de photos et dans lequel sa plume de poète exalte tous les lieux enchanteurs d’un territoire qu’il aime profondément et qu’il n’a cessé de sublimer avec une passion de l’écriture inaltérable. Contact : www.laplumedemarco.fr-poesie.passion-12@laplumedemarco.fr