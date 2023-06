CARTE. Orages, pluie, grêle : 52 départements en vigilance jaune, un vendredi agité au programme

Nettement réduite en milieu de semaine, la vigilance jaune orages revient en force, vendredi 9 juin 2023. 52 départements de France sont concernés.

La vigilance jaune orages, longuement active dans une grande partie sud de la France durant fin mai et début juin, avait épargné le pays en milieu de semaine. Mais ce vendredi 9, elle revient de plus belle : 52 départements seront, de nouveau, concernés.

L'ouest en vigilance

Lors de ces épisodes de vigilance, la France avait pour habitude d'être coupée en deux, entre la partie nord, qui y échappait, et la partie sud, qui était donc en jaune. Pour ce vendredi 9 juin 2023, c'est un tracé différent qui divisera le pays : c'est la partie Ouest sera concernée par une vigilance jaune. Ce sont, très exactement, les territoires situés à l'Ouest d'une ligne allant du Gard jusqu'à l'Eure qui devront veiller aux bulletins de Météo France (excepté la Seine-Maritime). Autres exceptions, à l'est, Météo France a placé le Doubs et le Jura en alerte jaune également.

La quasi-totalité de l'Ouest du pays sera en jaune, vendredi. Capture d'écran - Météo France

Orages, pluie, grêle...

Météo France parle d'une "situation orageuse active vendredi après-midi et soirée sur une partie ouest et sud du pays". Selon les prévisionnistes, "les orages pourront donner de forts cumuls de précipitations en peu de temps et s'accompagner de grêle".

Toute l'Occitanie en jaune

Cette vigilance jaune va durer une très grande partie de la journée en Occitanie, où tous les départements seront concernés. Voici les heures où l'alerte sera active :

Ariège, Hautes-Pyrénées : de 12 heures à 20 heures

Gers : de 12 heures à 21 heures

Aveyron, Aude, Haute-Garonne, Lot, Pyrénées-Orientales, Tarn,Tarn-et-Garonne : de 12 heures à minuit

Lozère, Gard, Hérault : de 15 heures à minuit

Selon Météo France, dès le matin, des orages toucheront le nord-ouest de la région, du côté du Lot et du Tarn-et-Garonne.

De premiers orages arriveront dans le nord de l'Occitanie. Météo France - Capture d'écran

C'est à partir de la mi-journée que la situation se gâtera un peu plus en région. Les orages couvriront une grande partie de l'Occitanie, avec un risque de grêle.

Durant l'après-midi du 9 juin, le ciel va sérieusement se gâter en Occitanie. Météo France - Capture d'écran

Les orages seront toujours présents en soirée sur la quasi-totalité de la région, à l'exception de la Lozère, des Hautes-Pyrénées et du sud-est occitan.