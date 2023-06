CARTE. Orages : la vigilance orange levée ce dimanche, mais 72 départements restent en jaune

Voici les 69 départements en vigilance orages et les trois en vigilance pluie-inondation.

Jusqu'en début de soirée, sept départements du nord-ouest étaient en vigilance orange aux orages ce samedi 10 juin 2023 (Manche, Calvados, Seine-Maritime, Eure, Orne, Sarthe et Mayenne). Météo France ne prévoit pas d'alerte de ce niveau pour la journée de dimanche, mais 69 départements restent en vigilance jaune orages et 3 en vigilance pluie-inondation (Manche, Calvados et Orne).

Voici les 69 départements en vigilance jaune orages ce dimanche. Capture - Météo France

En Occitanie, plusieurs départements sont concernés pour les orages : Aveyron, Lozère, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées. Pour l'instant, seuls seraient épargnés le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers et le Lot.

L'alerte orages devrait débuter aux alentours de midi dans les départements concernés, et durer toute la nuit.

Les orages, jusqu'à quand ?

Selon les premières prévisions de Météo France, les orages vont durer. Ils sont attendus sur une majeure partie du pays, tout particulièrement le sud-ouest, lundi 12 juin 2023. Les orages devraient toute la nuit et la pluie, sans éclairs normalement, occupera la journée de mardi.

La moitié sud du pays vivra à nouveau avec les orages mercredi quand le nord profitera d'un grand soleil. Une accalmie dans toute la France est attendue à partir de jeudi 15 juin.