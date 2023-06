CARTES. Orages : 7 départements en vigilance orange, 73 en jaune, l'Occitanie plutôt épargnée ce samedi 10 juin

Les risques d'orages et les averses séviront surtout dans l'après-midi sur une diagonale allant des Alpes au Cotentin.



Météo France a placé 7 départements en vigilance orange et 73 en jaune pour la journée de ce samedi 10 juin. Les deux départements en vigilance orange orages et inondations, le Gard et l'Hérault, ont vu l'alerte s'abaisser dans la nuit de jeudi à vendredi après 3 heures du matin et passer au jaune, voire au vert en soirée. Cette vigilance jaune est valable de 2 heures à 6 heures du matin, puis de 10 heures à minuit.

Dans l'après midi des orages se développeront à nouveau sur une grande partie du pays. Ils prendront un caractère plus inquiétant sur la Normandie et les pays de Loire du fait des fortes intensités pluvieuses attendues. Capture d'écran - Météo France

Les averses orageuses et les risques d'orages séviront surtout dans l'après-midi sur une ligne allant des Alpes au Cotentin, Bouches-de-Rhône et Var inclus. Les régions Centre-Val-de-Loire, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté seront les plus touchées par ces averses orageuses, alors que le nord et l'est de la France devraient avoir un ciel plus dégagé, ainsi que la pointe de la Bretagne et l'Occitanie.

En soirée, les averses devraient se faire plus rares sur le territoire.

Ce sera surtout le centre de la France qui sera touché par les orages. Repro CP - Météo France

En Occitanie, des risques d'orages demeurent dans la journée au nord du Gard, en Lozère et sur les contreforts pyrénéens, avec de rares averses, également possibles sur le Nord-Aveyron et au nord du Lot. Ailleurs, les éclaircies seront belles dans l'après-midi, même si le risque de pluie, minime et localisée, gagnera une grande partie du territoire en soirée.

L'Occitanie échappera globalement aux orages, ce samedi après-midi. Repro CP - Météo France

Le dimanche devrait être plus calme sur l'ensemble de la France, avec de rares averses et quelques risques d'orages l'après-midi dans les régions les plus touchées la veille, et des températures allant de 19°C à Brest à 31°C à Perpignan, 23°C à Rodez, 26°C à Toulouse, 29°C à Montpellier, et... 30°C à Lille.