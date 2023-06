Aveyron : l'ode au cheval de Vanessa Sandoval avec la 11e édition de la route randonnée découverte

Elle vient de mettre sur pied le programme de la 11e édition de la route randonnée découverte.

Du mont Lozère à Campagnac en passant par le cadre médiéval de Sévérac-le-Château, en clin d’œil au maître écuyer Jean-Yves Bonnet, Vanessa Sandoval poursuit sa route randonnée découverte qui allie passion du cheval, du patrimoine et du savoir-faire culinaire. "J’ai grandi chez mes grands-parents à Bozouls où il y avait toujours une grande tablée pour recevoir à n’importe quelle heure", se souvient Vanessa Sandoval qui peut s’autoriser un petit retour en arrière après une décennie (déjà) de son événement sur les pas du tourisme équestre initié par celui qui lui a mis le pied à l’étrier.

Un hommage sera évidemment rendu à Jean-Yves Bonnet mais avec la pudeur qui la caractérise. D’autant que sa passion du cheval remonte à l’enfance, chemin faisant, auprès de son oncle Ricou qui lui a donné son premier cours, au milieu des veaux, vaches, chevaux… Une école buissonnière qui lui a donné goût aux grands espaces. Elle y passait aussi ses jours entiers et heureux aussi à Salmiech où sa mère, Kathy Melac, voltigeait dans la ferme équestre du maître écuyer. Vanessa Sandoval a vécu bien des chaos depuis, et les chevaux, "Galop", "Passeo", "Umbro" furent des pansements sur ses maux.

Un esprit libre

La plus belle conquête de l’Homme l’est aussi pour la Femme, esprit libre. A 19 ans, Vanessa vit une "nuit de Pascal", "dans l’impossibilité de dormir, de manger, je pensais cheval. Au bout d’une semaine, je n’en pouvais plus", confie-t-elle. Un virus qu’elle a transmis à ses deux filles, Louna et Sauviana qui n’a jamais manqué une édition. Sur la selle, elle oublie tout, et la route randonnée découverte est sa bouffée d’oxygène (lire programme ci-dessous). "Elle m’a aidée".

Ainsi, elle continue à vouloir la partager "dans un esprit festif et familial." Quelque soixante-dix participants seront présents cet été pour garder une taille humaine et partager des émotions. Vivre une expérience hors du temps avec des bénévoles venus du Jura, du Lot, d’Orléans… pour changer chaque année d’itinéraire. "Je veux que ma vie ait un sens", conclut-elle. Vivre au rythme des saisons, au contact des chevaux, sentir leurs odeurs, ne pas piétiner les traces du passé mais guetter la rencontre, au rythme des émotions à travers les cinq sens. Avec en chemin, une vie de peu, de bohème, pour transmettre ce qui fait le sel de la vie : l’instant présent.