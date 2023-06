Chemin de Compostelle : Saint-Côme dans le club fermé des haltes labellisées

Saint-Côme a été annoncée par les sept premières communes à obtenir le label.

L’agence française des chemins de Compostelle vient d’annoncer les sept premières communes qui ont obtenu le label "Communes Haltes – Chemins de Compostelle en France", marque de garantie déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Dans ce club fermé figure une commune aveyronnaise, à savoir Saint-Côme-d’Olt.

"Cette labellisation bénéficie à la fois aux randonneurs et pèlerins en fournissant une garantie sur la qualité de l’accueil et à la population locale en favorisant l’économie touristique et le maintien ou la fixation de services. Le label a pour ambition de se déployer sur l’ensemble des itinéraires français vers Compostelle", précise Lara Lebrec, chargée du développement touristique pour l’agence. "Une grande fierté", confie Bernard Scheuer, maire du village au clocher tors. "On se retrouve retenu avec des communes comme Poitiers ou Figeac, cela récompense le travail qui a été mené."

La commune au bord du Lot poursuit ses aménagements avec la mise en place "d’un havre de fraîcheur pour proposer un vrai cheminement qui bénéficiera aux marcheurs comme aux locaux", annonce l’édile qui constate une augmentation du nombre de marcheurs de Compostelle post-Covid, avec selon, lui, une estimation de 25 000 personnes qui passent par ses terres.