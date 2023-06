Marcillac-Vallon. Édition du prix des collégiens : le roman "Silent Boy" en tête des favoris

Pour sa 5e édition, le prix des collégiens aura connu un épilogue digne de ce nom. Réunis au collège Kervallon, huit élèves du collège et huit autres élèves du collège Saint-Joseph se sont retrouvés toute la matinée au CDI pour discuter autours des six ouvrages qu’ils ont lus tout au long de l’année. Initié par le réseau des bibliothèques Conques-Marcillac et associant les professeurs documentalistes des deux collèges ainsi que les bibliothèques du secteur, ce prix littéraire permet chaque année à des élèves volontaires de découvrir une sélection de fictions (cinq romans et une BD cette année) partageant un thème commun. Cette année, c’est le thème des "réseaux" qui a été retenu. Point d’orgue de la manifestation, la rencontre s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, une heure de discussion et de débat entre les élèves et les adultes autours des ouvrages et du thème retenu, suivie de l’élection de leur livre préféré. Cette année, un livre a particulièrement plu à nos lecteurs, il s’agit de "Silent Boy" de Gaël Aymon (Éditions Nathan dans la collection Court toujours) qui a remporté les suffrages. Dans un deuxième temps, c’est une rencontre avec le scénariste de la BD sélectionnée. Les élèves ont ainsi pu écouter et poser des questions à Vincent Brunner, journaliste, écrivain et auteur de nombreux ouvrages traitant en particulier de la musique, son domaine de prédilection. Moment de partage rare avec un professionnel, cette rencontre aura permis de découvrir un métier et un milieu souvent méconnu.