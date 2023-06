Rignac. "La Retirada", l’autre nom de la vague de réfugiés politiques en France

Dans le cadre des cours d’espagnol et du parcours citoyen, les classes de troisième du collège Georges-Rouquier travaillent sur le thème de "La Retirada", l’exode en France d’un demi-million d’Espagnols républicains fuyant les troupes du Général Franco. Quand le 26 janvier 1939, Barcelone tombe aux mains des franquistes, des milliers de républicains provenant de toute l’Espagne se massent à la frontière française pour échapper aux bombardements et à la répression. Après des jours de marche dans la neige d’un hiver particulièrement rigoureux, ils arrivent en France dans le dénuement le plus complet. Les Espagnols en exil sont parqués dans des camps d’internement, que les autorités françaises nommeront elles-mêmes, en 1939, "camps de concentration". Le but de cette séquence ? " Faire en sorte que les élèves s’approprient les notions d’engagement pour des idéaux, de déracinement, d’exil et devoir de mémoire ", explique Virginie Moreno, leur professeure d’espagnol, elle aussi descendante d’exilés qui poursuit : "C’est dans ce cadre que Carmen Pendariés Colás, habitant à Rignac et descendante d’exilés républicains est venue témoigner devant les élèves de 3e A". Carmen a raconté comment sa famille, du côté de son père aragonais et du côté de sa mère catalane avait vécu cet exil et ce moment terrible de l’histoire contemporaine. Épisodes tragiques de la guerre civile, fuite périlleuse aux travers des Pyrénées, séparation familiale, camps d’internement… Autant de faits marquants livrés aux collégiens. Un moment d’échanges a ensuite eu lieu.