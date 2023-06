Villecomtal. Ouverture sur le monde avec le Duo Basa à la Fabrique du Rougier

Le dimanche 4 juin, La Fabrique du Rougier a accueilli le Duo Basa de Rabastens (Tarn).

Ce fut un excellent concert, particulièrement original et parfaitement inscrit dans une dynamique de découverte des autres (Le goût des autres !) dans des relations empathiques, amicales.

Une chanteuse et guitariste, Elsa Keïta et un "batteur" Baba Diabaté, originaire de Guinée. La musique et plusieurs des chants accompagnent parfaitement l’empreinte des origines de Baba et des traditions guinéennes. Baba joue sur 3 balafons de tonalités différentes.

À plusieurs reprises, il a évoqué la colonisation française. Celle-ci a été programmée en 1891 et, après de multiples difficultés, la Guinée n’a accédé à l’indépendance que le 2 octobre 1958.

Tout au long du concert la relation Elsa-Baba traduit à la fois les exigences de la musique et du chant et l’humour compagnon inséparable de leur relation.

Parmi les titres de chants interprétés : "Africa", "Sabari", "Liberté", "Révolution"…

La voix d’Elsa tantôt forte, souvent mélodieuse, la virtuosité avec laquelle Baba donne vie à ses balafons, ont entraîné le public dans un monde musical particulièrement vivant. Leurs relations avec le public sont très chaleureuses, ce qui participe très fort à l’ambiance de complicité entre musiciens et public. Au cours de la pause, tout en dégustant d’excellentes assiettes, et en fin de concert, les deux artistes ont pu faire partager leurs engagements pour le métissage culturel à travers et au-delà de la musique.