Sébazac-Concourès. Une belle soirée ginguette à l’Esat

L’Adapei de Sébazac, du groupe Opteo, organisait jeudi 8 juin, une soirée ginguette. Cette soirée de fête se veut ouverte vers l’extérieur. C’est ainsi que voisins de l’Esat, familles et partenaires étaient invités à partager cette soirée.

"Partager un bon moment" déclaraient les résidents. Et ce fut le cas. Nappes, ballons, photos souvenirs, voilà pour le décor, organisé par les résidents du foyer.

Quant aux agapes, même si c’était un secret, quiches et pizzas, brownies au chocolat, marbrés, confectionnés par la cuisine de l’Esat étaient au menu.

Une démonstration de zumba attirait de nombreux résidents ainsi que du public sous le rythme donné par le professeur Florence God. Manon, une résidente s’adonne depuis un an à cette pratique. Elle déclare que "ça fait bouger, ça fait du bien, ça fait vider la tête"." J’ai envie de l’enseigner à tout le monde !" s’exclamait-elle.

Des résidents du foyer participent à des associations du village. Arnaud, Nathalie et Hélène participent aux randos et sorties culturelles de Sentiers de Pays et plusieurs autres ont rejoint le club d’aïkido.

Une bien belle soirée en même temps qu’un partage avec des personnes de l’extérieur pour faire partie intégrante de la vie du village.

La musique était animée par le groupe "On naît pas bon, mais on s’marre".