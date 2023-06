Rodez. Faucher, le Savoyard devenu maire de Paulhe

Arrivé en Aveyron dans les années 80, Gilbert Faucher est vite tombé amoureux de la région.

Parisien par sa mère et savoyard par son père, c’est en 1958 dans le XXe arrondissement de la capitale, que naît Gilbert Faucher, l’actuel maire de Paulhe. Peu passionné par sa scolarité, il se tourne rapidement vers le monde du travail, passe des concours qu’il obtient et commence la vie active en 1977 aux PTT télécoms.

L’Aveyron par amour

Ses fortes attaches familiales en Savoie sont très importantes pour lui. Mais lorsqu’il rencontre sa future épouse en région parisienne, elle n’a qu’un souhait : revenir à Millau d’où elle est originaire.

C’est à Paulhe qu’ils s’installent le 1er avril 1984, "pour la qualité de vie, l’environnement agréable". Et d’ajouter : "On a eu l’opportunité d’acheter un terrain. Pour y accéder, il y a trois lacets qui me rappellent la Savoie", confie l’élu, non sans un brin d’humour.

Nommé à Millau à l’époque, il devient chargé d’affaires au Syndicat de l’énergie de l’Aveyron en 2005. Couvrant tout le sud du département, il se déplace beaucoup et acquiert une large connaissance du territoire jusqu’à son départ à la retraite en 2019. Il dit de son travail qu’il était "très enrichissant".

En parallèle, Gilbert Faucher pratique le vélo et, là aussi, avec 7 000 kilomètres par an en moyenne, il découvre du pays. "J’ai ce besoin de respirer de l’air, de dépaysement, je n’aurai pas pu travailler dans un bureau", explique-t-il. ll constate et déplore d’ailleurs à quel point la part administrative a grandi, notamment sur la fin de sa carrière. S’il ne peut plus pratiquer le vélo aujourd’hui, il conserve cependant des activités qu’il aime, notamment avec ses ruches. "C’est prenant, j’en ai un peu partout aux alentours : c’est une bonne occupation, un moyen de se vider l’esprit", raconte le Paulhien.

Marié et père de deux garçons, Alexandre et Aurélien qui ont respectivement 38 et 35 ans, aujourd’hui, il apprécie "tout ce qui est lié à la nature". Il se dit également "très bricoleur : électricité, maçonnerie, bois, carrelage : tout ça me plaît". Il a d’ailleurs construit la majeure partie de la maison familiale à Paulhe. Ses fils ont, semble-t-il, hérité de son amour pour la montagne. L’aîné est professeur d’éducation physique et sportive dans le Cantal, à Aurillac précisément. Le plus jeune a toujours voulu vivre en Savoie, ce qu’il a pu réaliser en s’y installant pour y exercer le métier d’artisan paysagiste. Gilbert Faucher, lui, a parfois besoin d’y retourner pour se ressourcer. "C’est un environnement réconfortant pour moi." Après deux mandats en tant qu’adjoint et un mandat de conseiller, c’est de manière assez logique qu’il est devenu maire des Paulhiens et des Paulhiennes en 2020. "Je trouve intéressant de s’engager là où on vit. J’essaie de travailler pour le territoire, la collectivité, le bien-être général. Comme j’ai le temps et que personne n’avait trop envie d’y aller, je me suis dit que j’allais faire maire", relate-t-il.