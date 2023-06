Onet-le-Château. Les adhérents impliqués dans leur association

Après un mot de bienvenue, la présentation du bureau et des personnes présentes, les deux salariées de l‘association, Véronique Boudou et Cindy Flavier ont présenté le rapport d’activité 2022, ainsi que le rapport d’orientation pour 2023, et le directeur des PEP12 (association gestionnaire) Simon Lallement a assuré la présentation du rapport financier 2022.

Concernant le rapport d’activité, il reprend les grands axes de ce qui est proposé au GEM, son fonctionnement et ses activités sur l’année écoulée. Pour mémoire, un G.E.M (Groupe d’Entraide Mutuelle) est une association de personnes en situation de handicap psychique. C’est un lieu de rencontre, de partage et d’échanges entre adhérents qui permet de rompre la solitude et de redevenir acteur de sa vie en participant à des activités et en prenant une part active dans l’association. Ce rapport a été adopté à l’unanimité, de même que les projets en cours ou à venir, du rapport d’orientation.

Pour le rapport financier, on notera la diminution de la subvention 2022 attribuée par l’ARS (75 765 euros, au lieu de 83 000 euros).

Cette baisse a été compensée par la trésorerie existante. Mais l’association affiche malgré tout un déficit de 10 161 euros, dû à l’augmentation des charges salariales, mais aussi à celles liées au local (loyer, électricité…) et aux activités des usagers (en particulier le carburant).

Les adhérents valident à l’unanimité le rapport financier de 2022. Après avoir remercié les bénévoles pour leur implication au sein du GEM ainsi que la mairie d’Onet notamment pour le prêt du minibus, les participants ont procédé au vote pour le renouvellement du conseil d‘administration.

Les nouveaux membres élus sont : Yoann Fontaine, François Braz, Rémy Vieilledent, Jean-Pierre Miquel et Simon Fleureau. En l’absence de questions diverses, tous ont partagé le pot de l’amitié pour clore cette assemblée.