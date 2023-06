Réquista. Les élèves de St-Louis à l’école buissonnière

Récemment, les élèves des classes de 6e et de 5e du Collège Saint-Louis de Réquista ont eu l’opportunité de participer à une matinée d’ateliers rivières le long du Giffou, dans le bassin du Viaur. Cet événement a été organisé par Agri-Viaur, en collaboration avec les lycéens de Villefranche-de-Rouergue. La journée a été couronnée de succès et a permis de sensibiliser les jeunes à l’importance de préserver la ressource précieuse qu’est l’eau douce.

L’objectif principal était de faire prendre conscience aux élèves que l’eau est essentielle à la vie et qu’il est de la responsabilité de tous de la protéger. Pour cela, plusieurs ateliers ont été proposés afin d’explorer différents aspects liés à l’eau. Les élèves ont pu découvrir les différents paramètres physiques de l’eau, tels que la température, le pH et la turbidité, qui sont des indicateurs importants de sa qualité.

Ils ont également appris à identifier les polluants chimiques présents dans l’eau et à comprendre les conséquences néfastes de leur présence.

En encourageant les élèves à s’impliquer activement dans la préservation de l’eau, cette initiative a contribué à former des citoyens responsables et conscients des enjeux environnementaux. Elle a également permis de renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués, tels que les collégiens, les lycéens, les enseignants et les organisations environnementales.

En conclusion, la matinée d’ateliers rivières au bord du Giffou, organisée par Agri-Viaur et les lycéens de Villefranche-de-Rouergue, a été une réussite.

Les élèves des classes de 6e et de 5e ont pu apprendre de manière interactive et ludique sur la précieuse ressource qu’est l’eau douce et sur les mesures à prendre pour la préserver.

Cette expérience enrichissante a permis de sensibiliser les jeunes à l’importance de préserver les écosystèmes aquatiques et de devenir des acteurs engagés dans la préservation de l’environnement.