Brommat. Rendez-vous aux jardins : l’arboretum de La Barthe a dévoilé ses "trésors"

Les "Rendez-vous aux jardins" organisés par le ministère de la Culture ont pour vocation de faire connaître le patrimoine "jardin" et la place de la création dans ce domaine.

À cette occasion le parc arboretum de La Barthe a ouvert son portail au public les 3 et 4 juin. Créée en 1995 par Bernard et Ghislaine Gagnant la propriété de près d’un hectare est organisée en terrasses surplombant la vallée de la Truyère aux confins du volcan cantalien et offre une vue sur l’Aubrac. Les sols riches en argile bénéficient d’une pluviométrie d’environ 1 100 mm eau/an et d’un bon ensoleillement. Le climat est semi-continental. Le parc réunit des expressions végétales de tous les continents, notamment de l’hémisphère nord.

Avec son épouse, Bernard Gagnant a travaillé sur plus de 1 500 sujets (érables, hortensias, pivoines, rosiers, cornouillers, viornes…) et 920 taxons (unités génétiquement identifiées).

De par ses commentaires, ses explications, sa passion, Bernard Gagnant a conquis son auditoire qui a admiré ces "trésors" et a posé de nombreuses questions.

Rendez-vous est pris au mois d’octobre pour les journées "couleurs d’automne".