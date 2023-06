Roquefort en Fête : de la brebis lacaune au roi des fromages

Entre les stands autour de la brebis et les plats des chefs : une seconde édition réussie.

Moi, le roquefort, des fois j’aime, des fois j’adore." Observation simple, efficace, à laquelle tous les visiteurs de Roquefort en fête s’identifient probablement. Elle est lâchée platement par un petit Alaric, 7 ans, venu avec ses parents du Gard pour participer à cette seconde édition, samedi, à Roquefort-sur-Soulzon. "On était là la dernière fois et on sera là pour la prochaine", promet sa maman, enthousiaste, avant même d’avoir débuté le parcours proposé par les organisateurs.

Car outre les recettes à base de roquefort proposées par les sept chefs, l’événement vise à expliquer à petits et grands comment est fabriqué le roi des fromages, en commençant par la base de la base : la brebis lacaune.

Le lait et la laine

Avec des yeux écarquillés, une quinzaine de personnes observent ainsi Marcel Bousquet faire ce qu’il a déjà fait, ce matin, dans son exploitation à Alrance : traire. "La seule différence c’est que là j’utilise un pot trayeur, une machine qui s’occupe de deux brebis à la fois, alors que maintenant nous avons des engins avec 42 postes de traite !"

L’éleveur de 71 ans le répète : il est "toujours passionné". Et c’est avec cette même exaltation qu’il explique aux enfants son métier. "Certains prennent la paille et tentent de la donner aux brebis, raconte-t-il avec des yeux pétillants. Je leur dis : "bah non, vous ne mangez pas votre oreiller, vous !". Et je leur donne du foin."

Il répond aussi à toutes les interrogations. "Tout le monde ne sait pas que le roquefort est produit à partir de lait de brebis, rapporte-t-il, sans juger. Encore moins qu’elles sont de race lacaune, uniquement."

Après la traite, place à la tonte. "Vous voyez, elle n’a pas mal", rassure le professionnel qui s’en charge, face à des regards stupéfaits, en rasant une brebis qui ne bouge pas… d’un poil. Puis direction les stands de valorisation de ce lait et de cette laine collectés.

Des savoir-faire aveyronnais

Sur les étals, les artisans locaux présentent leurs créations : des savons au lait de brebis, des chaussons en laine feutrée, des jeans tissés avec cette même toison… "On peut utiliser la laine de brebis pour l’isolation de sa maison ?", questionne une visiteuse du Tarn. "Oui, sourit Jean-Philippe Lignon, directeur général de la filature Colbert, implantée à Camarès, qui se fournit auprès des éleveurs sud-aveyronnais. Pour la même épaisseur, vous avez la même qualité que de la laine de verre. Sans les produits chimiques. L’autre avantage, c’est que la laine de brebis, elle, ne prend pas feu."

Puis, bien sûr, c’est la dégustation des roqueforts… Sur une tranche de pain classique ou de pain d’épices. "Le meilleur, c’est avec de la fouace", confie malicieusement Maryse. "Normalement je n’aime pas le roquefort, mais là j’ai aimé, avoue Clem’, 20 ans, qui accompagne une amie. Surtout, on a appris qu’une femme avait été à la tête d’une maison de roquefort !"

La mémorable Maria Grimal, qui s’est imposée au XIXe siècle, avec l’entreprise qui porte son nom, dans un monde où les femmes devaient encore bien plus batailler qu’aujourd’hui pour monter à un poste à responsabilités. Pour l’attachement aux brebis lacaunes, le goût subtil du fromage qui fond dans la bouche ou par féminisme : tous les chemins mènent au roquefort…