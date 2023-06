Entraygues-sur-Truyère. TB Sport & Santé, le sport pour tous !

Depuis environ 2 ans, Tiffany BLANC exerce le métier d’Enseignante en Activités Physique Adaptée.

Diplômée du Master Activités Physiques et Santé de l’Université Clermont Auvergne, elle s’est ensuite spécialisée en réalisant un DU Sport & Cancer à l’Université de Paris XIII. Tiffany conçoit et applique des programmes de réhabilitation et de ré-entraînement physique pour des patients atteints de cancer à Rodez et Decazeville. Cette praticienne contribue également au maintien de l’autonomie et des capacités physiques chez les personnes âgées à l’EHPAD de Mur-de-Barrez et d’Entraygues. Depuis le mois de mai, Tiffany, sportive invétérée, a créé sa propre structure pour permettre à tout type de patients, quelles que soient leurs limites physiques et/ou sociale, de pratiquer une activité physique et d’atteindre des objectifs thérapeutiques. Que vous soyez atteints d’une pathologie chronique, de surpoids/obésité, en situation de handicap physique ou mental, en convalescence postopératoire, Tiffany pourra vous accompagner avec plaisir dans vos objectifs de réhabilitation et/ou de maintien de vos capacités physique.

Les prises en charge se font sous forme de coaching individuel ou de séances en petit groupe. Les séances peuvent avoir lieu au domicile ou au cabinet paramédical du confluent, le mardi entre 17 h 30 et 19 h 30. Contact au 06 37 25 19 33 ou par courriel : tiffany.blanc@live.fr.