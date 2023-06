Sébazac-Concourès. Un tri supplémentaire : les biodéchets

Les 25 et 26 mai derniers les agents du Sydom Aveyron étaient présents lors de la distribution des sacs pour le tri des déchets organisée par Rodez Agglomération pour présenter les consignes de tri en vigueur aux habitants et rappeler l’importance du geste de tri.

La commune de Sébazac, Rodez Agglomération et le Sydom Aveyron s’étaient engagés en septembre dernier dans la mise en œuvre d’une expérimentation du tri à la source des biodéchets. Les personnes qui n’avaient pas encore adopté le bioseau et les sacs orange ont pu se les procurer lors de cette distribution pour commencer à trier les biodéchets. Il s’agit de mettre les restes alimentaires, ou autres déchets organiques dans les sacs orange et de les déposer dans les mêmes bacs ou colonnes que les ordures ménagères.

Ils seront alors collectés, pour rejoindre l’unité expérimentale de tri robotisé du Sydom à Sainte-Radegonde, pour une valorisation en un compost normé. Pour les adeptes du compostage, ils pourront continuer cet engagement vertueux et aller plus loin en valorisant, grâce à la collecte en sacs orange, les biodéchets exclus de cette pratique comme les déchets carnés, les os, par exemple.

Lorsque le tri est effectué correctement, le sac noir est fortement réduit !

Les agents du Sydom ont rappelé également que le centre de tri de Millau, ouvre ses portes le mercredi 21 juin prochain de 9 heures à 17 heures pour présenter en avant-première son nouveau parcours pédagogique "La grande aventure du tri".

À cette occasion, le Sydom proposera une tombola gratuite. Chaque visiteur pourra tenter sa chance au tirage au sort pour gagner l’un des 4 lots mis en jeu.

Visite gratuite, accessible à partir de 8 ans.

Formulaire d’inscription www.sydom-aveyron.com/- 05 65 68 34 49 – contact@sydom-aveyron.com