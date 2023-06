Aveyron : à Montlaur, une journée pour donner envie d’agriculture

À l’initiative du syndicat des Jeunes agriculteurs, une nouvelle édition des Journées nationales de l’agriculture aura lieu ce vendredi 16juin dans le Sud du département. Au menu : découverte d’une exploitation et animations, tout au long de la journée.

Ils étaient une centaine l’an dernier, à Sévérac-d’Aveyron, à avoir répondu à l’appel des Jeunes agriculteurs. Cette année, c’est à Montlaur que sera organisée la déclinaison aveyronnaise des Journée nationales de l’agriculture.

Une satisfaction pour les représentants du syndicat Michaël Garrigues (co-président) et Aurélien Viala (secrétaire général), réunis à quelques jours de cette journée autour de laquelle ils nourrissent de nombreuses ambitions. "Le but est de consacrer une journée à l’agriculture, de communiquer sur nos métiers, d’ouvrir nos fermes et d’expliquer les différentes tâches du quotidien", détaille le co-président, par ailleurs éleveur de vaches laitières à Moyrazès.

"Opération séduction"

Ce vendredi 16 juin, c’est l’exploitation du couple d’agriculteurs Nicolas Auréjac et Marie Prats qui sera le théâtre de cette "opération séduction" aux saveurs festives. Les deux agriculteurs, éleveurs d’ovin lait, ont la particularité d’être totalement «hors cadre familial» et ont précédemment exercé des métiers à mille lieues de l’agriculture.

Une occasion, selon le co-président, de mettre à mal le "cliché" qui laisse penser que "quand on n’a pas de ferme, on ne peut pas s’installer".

En matinée, deux classes de l’école de Montlaur se rendront à la ferme du lieu-dit Gommaric. "Parmi eux, il y a sûrement de potentiels agriculteurs, nous espérons susciter des vocations", affirme Michaël Garrigues. Au programme des petits, des jeux, ateliers, dégustations et visites, avant l’ouverture de la ferme au grand public.

La problématique du renouvellement

Au long de la journée, des démonstrations de chiens de troupeaux sont prévues et un marché de producteurs sera en place.

Les Jeunes agriculteurs aveyronnais seront de la fête pour échanger avec leurs visiteurs, avant que ne commence, en soirée, le concert du groupe Cabernet sauvignon.

En trame de fond à cette journée, la problématique du renouvellement des générations d’agriculteurs. En 2022, 157 jeunes ont été aidés pour s’installer. Un chiffre qui classe l’Aveyron parmi les meilleurs départements de France en la matière, mais qui ne compense pas, loin s’en faut, le nombre de "départs" enregistrés l’an passé. Le ratio est actuellement, selon le syndicat agricole, "d’un peu plus de 2 installations pour trois départs".