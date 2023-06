Druelle Balsac. Escapade en Dordogne pour le club de randonnée

La meilleure façon de découvrir une région, c’est encore la marche. Chaque pas nous porte au plus près des choses et des hommes, c’est le sens même de la rando-découverte. L’on approche de ce qui fait l’authenticité d’un lieu, l’on apprend à le connaître, l’on s’imprègne des nouveaux paysages, on touche à la vie. La nature accueille chacun, jamais hostile.

Début juin, une trentaine d’adhérents du club rando druellois ont effectué un séjour de randonnée découverte dans le Périgord noir, région aux nombreux sites remarquables, avec ses plus beaux villages de France, sa renommée gastronomique et une grande richesse préhistorique.

Quatre jours partagés entre randonnées et visites autour de la vallée de la Dordogne, ses nombreux châteaux et jardins, la bastide de Domme, ses villages troglodytes, ses gabares sur la rivière et la très jolie bourgade de Sarlat.

Un bon moment de partage qui ne demande qu’à être renouvelé.