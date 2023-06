Marcillac-Vallon. Formation délocalisée aux métiers de l’autonomie : c’est parti

La formation aux métiers de l’autonomie délocalisée à Marcillac a démarré avec neuf participants. Jean Marie Lacombe, président de la communauté de communes Conques-Marcillac, est venu pour l’occasion les encourager et les féliciter pour leur engagement car, a-t-il précisé, "s’il y a en ce moment beaucoup de secteurs en pénurie de personnel, celui du médico-social est certainement prioritaire lorsqu’il s’agit de prendre soins de nos aînés". Délivrée par le Greta Midi Pyrénées Nord, cette formation permettra d’acquérir les connaissances et compétences essentielles pour démarrer un parcours professionnel dans le secteur sanitaire et social . Financée par l’association intermédiaire Adel, et principalement par ses fonds formations (Opco EP), elle a vu le jour grâce à un partenariat multiple allant du Coorace Occitanie, l’Etat, la Plateforme autonomie du conseil départemental de l’Aveyron et les Espaces emploi de Marcillac et de Bozouls. Elodie Singlard-Causse du Point Info Senior et Cathy Guillet présidente d’Adel ont également salué cette initiative innovante menée en concertation avec des employeurs locaux qui, au-delà des remplacements saisonniers, proposent des emplois stables et non délocalisables. "Bien se former pour bien démarrer dans un secteur où l’on peut trouver un réel sens à son travail" tel est le mot d’ordre de cette formation qui se dérouler jusqu’au 7 juillet à la Maison du Territoire.