Le théâtre fait Silence(s) sur le Réquistanais

L’association Kalbéni poursuit sa riche programmation en invitant tout public à le partager. Ainsi, fin mai, il régnait à Réquista, un ou plutôt des Silence(s) au pluriel, pas tout à fait muets puisqu’il s’agissait de théâtre en extérieur et que spectateurs, élèves et comédiens ont cheminé dans les bruits du printemps

Kalbeni proposait un après-midi singulier, pour partager un parcours artistique avec la Compagnie Page Blanche de La Selve.

Un itinéraire d’éducation artistique proposé par le Département permettait aux élèves des Collèges Saint-Louis de Réquista et Sainte-Marie de Cassagnes-Bégonhès de travailler sur la vidéo et l’écriture pour parler de leur relation à la nature et à l’espace qui les entoure. Ils ont ainsi réalisé un film en plans fixes, sur le modèle de Gui Taurines proposant la même approche dans son film "Matières d’Espace". Le public a pu les découvrir au Cinéma.

Les spectateurs et collégiens étaient ensuite invités au "Duo Silence(s)", pièce interrogeant le sens de la vie avec 2 personnages un peu déjantés qui se répondent… ou pas ! Tant la question est philosophique, faisant de ces deux personnages des clowns métaphysiques un peu perdus.

La déambulation dans Réquista se poursuivait vers le collège Saint-Louis, avec un monologue d’Amélie Chauveau, écrit par Gui Taurines, C’est une maison noire, sur les traces d’une femme qui retrouve la maison à laquelle elle est attachée.

Cette proposition insolite d’art de rue proposait de découvrir le théâtre tel qu’il a évolué aujourd’hui, pour des espaces hors des salles conventionnelles, pour des écritures intimistes à partager dans la sensibilité de la proximité avec les spectateurs, dans des formes où le spectaculaire est mis en retrait et la performance consiste à le dépasser pour partager un moment ensemble, entre jeu et non jeu, marche et contemplation et laisser la liberté à chacun d’en profiter selon sa sensibilité.