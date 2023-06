Espalion. Une riche sortie pour les élèves occitanistes

Les élèves occitanistes de l’école Jean-Monnet se sont rendus récemment à La Primaube pour partager une journée autour de la langue et de la culture occitanes. Le matin, les enfants d’Espalion et leurs camarades des écoles de Marcillac, Villefranche, Baraqueville, La Primaube et Rodez ont participé à des ateliers.

Pendant que la compréhension et l’acquisition de références culturelles étaient travaillées à partir de lectures de contes traditionnels comme celui de Joan de l’Ors, des jeux de plateau servaient de support au développement du lexique. Les activités artistiques et motrices comme le lancer de béret ou les Quilles de Huit complétaient ce panel d’activités.

Menés par les enseignants, ces ateliers étaient tous en lien avec le projet pédagogique de l’année "Contes, personnages et jeux traditionnels" travaillés à partir du livret Las aventuras de Gran de Milh, édité par l’académie de Montpellier. L’après-midi, pour célébrer le trentième anniversaire du bilinguisme de l’école Joan-Bodon, les élèves de La Primaube ont interprété des chants écrits pour l’occasion.

Enfin, les 350 participants et leurs accompagnateurs ont assisté à un concert du chanteur occitan Arnaud Cance.

Une journée très riche qui a permis aux élèves de vivre autrement l’occitan.