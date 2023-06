Rieupeyroux. Christian Boyer a pris sa retraite

Christian qui officiait au sein de la mairie de Rieupeyroux depuis le 1er juin 1981 soit 41 ans et 8 mois puisque Christian est officiellement à la retraite. Après plus de 40 ans passés aux services techniques, c’est par une cérémonie que ce dernier a été remercié par le maire, Vivian Couderc, pour son travail durant toutes ces années.

Sa première mission en 1981 fut au service des ordures ménagères, puis il assura un jour par semaine les remplacements de Marcel Jammes à la piscine, les demandes des associations et leurs demandes matérielles furent de plus en plus complexes et Christian fut toujours présent avec son professionnalisme et à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, assurant la partie technique des multiples manifestations. Il fut le référent en matière de sécurité et il accompagna ses équipes dans la mise en place des normes et de leurs évolutions.