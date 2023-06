Valady. De la cascade au moulin…

"La classe, l’œuvre" est une opération d’éducation artistique et culturelle accolée à la nuit européenne des musées. Elle consiste à inviter les élèves à étudier une œuvre ou tout objet de collection d’un musée.

La classe de CE du groupe scolaire de Nuces a participé cette année à cet événement en choisissant de s’intéresser au moulin à farine exposé au musée de Salles-la-Source. Ce moulin qui utilisait l’énergie hydraulique a permis d’aborder toute une série de thèmes autour de l’eau : le cycle de l’eau, son action sur la roche calcaire, l’eau dans les poésies et les chansons… Suite à l’intervention d’une animatrice du musée à l’école, les enfants ont dans un premier temps construit des moulins à eau en utilisant des matériaux différents. Ils ont également créé un chant sur la cascade de Salles-la-Source en s’inspirant de Kaskavel, une chanson créole de La Réunion. . En point d’orgue et à l’occasion de la Nuit des musées, ils se sont ensuite rendus à Salles-la-Source où étaient exposées toutes les productions réalisées en classe et où la vidéo de leur chant défilait en boucle autour de son refrain entraînant.

"Dans le cirque de Salles-la-Source, l’eau creuse le paysage, et la cascade belle captive, égrène le temps de notre village". Les élèves ont participé aux différentes activités proposées au cours de la journée, certains assistants aussi en soirée au spectacle "La magie des étoiles" inspiré de la mythologie et proposé par la Compagnie Cirque extrême.