Calmont. Équipes du rosaire : plus de 200 personnes au rassemblement diocésain

Le rassemblement diocésain des équipes du rosaire a connu une belle réussite. Cette journée de rencontre annuelle des différentes équipes du mouvement est à classer dans les annales.

Dès l’ouverture des portes de la salle polyvalente, les premières personnes ont pénétré dans le site.

Après un mot d’accueil de Joëlle Valat, responsable diocésaine, Monseigneur Luc Meyer (évêque du diocèse) a donné un enseignement sur le thème : faire équipe, supporter l’autre dans le sens de l’aider, de l’encourager, etc. Le témoignage d’un participant a confirmé ce qu’il a vécu pendant son parcours d’initiation afin de pouvoir recevoir le sacrement du baptême. Le Frère Forquin, frère prêcheur, dominicain, aumônier national a intéressé l’auditoire en faisant un parallèle entre la vie de la vierge Marie (de l’annonciation par l’ange Gabriel à la résurrection de Jésus) et ce qui se vit pendant les différentes étapes du déroulement de la messe. La messe en la basilique a été festive. Toutes les personnes ont assisté à la cérémonie, présidée par Luc Meyer, évêque, en participant activement aux chants et lectures dans le recueillement. Le repas tiré du sac vécu comme un moment convivial a été l’occasion de rencontres fraternelles entre membres des différentes équipes venues de tout le diocèse. Un enseignement plein d’enthousiasme a permis de remonter le moral des "troupes", afin de ne pas se décourager et d’oser proposer à de nouvelles personnes de rejoindre les équipes locales qui sont très nombreuses en Aveyron. Colette Julien a présenté un diaporama sur le thème des "Vierges en Rouergue". Diaporama qui met en valeur de belles statues et sculptures représentant la vierge Marie. Il est vrai que dans chaque église ou chapelle de l’Aveyron, il y a toujours une reproduction de Marie, mère de Jésus et mère des hommes.