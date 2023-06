Lac de Pareloup : le centre de yachting à voile prêt pour la saison

Le centre est prêt à voguer sur l'été 2023.

Sans lui, la voile sur le lac de Pareloup ne serait que sporadique. Le centre de yachting à voile de Pareloup propose à tous, vacanciers ou résidents, l’apprentissage, le perfectionnement, la location, la voile loisir ou la voile compétition afin de profiter d’une activité saine directement liée à ce magnifique plan d’eau.

Dès le mois de juin, le centre accueille gratuitement les enfants scolarisés dans la communauté de communes. En 2022, près de 250 écoliers ont profité de stages organisés et encadrés par des moniteurs formés et diplômés. Tout au long de l’été, du début juillet au début septembre, des régates seront organisées tous les week-ends et jours de fête avec quelques spéciales : 14 juillet, régate 3 bars, du 20 au 22 juillet : Festivoile voile-aviron, le 6 août régate féminine "les Sirènes de Pareloup", le 15 août : le célèbre "Tour du lac", les 9 et 10 septembre, la régate Aligot-saucisses.

Skippers confirmés ou simples amateurs de voile, de vent et de silence, la voile sur le lac de Pareloup offre un trop-plein de bien-être à ceux qui pratiquent, le plaisir d’un nouveau sport à ceux qui découvrent et un spectacle merveilleux à ceux qui observent. Renseignements et inscriptions au 05 65 46 37 74 ou sur le site cyvp.com, ou au camping "Le touring", 20 route de Saint Martin-des-Faux à Salles-Curan.