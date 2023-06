Aveyron : ce jeudi à Rodez, les retraités mobilisés pour demander des revalorisations

Une mobilisation à l’appel des organisations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble & Solidaires.

Devant la préfecture de l'Aveyron, ce jeudi 15 juin à partir de 10h30, syndicats et organisations de retraités appellent à un rassemblement.

"Revalorisation immédiate"

Cette manifestation a pour but pour revendiquer une "revalorisation immédiate de toutes les pensions, y compris les complémen­taires Agirc-Arrco, MSA, Ircantec, fonctionnaires pour compenser l’inflation depuis le 1er janvier". CGT, Solidaires et Loisirs solidarité retraités (LSR) appellent les retraités et futurs retraités à se joindre à ce rassemblement, organisé au niveau national à l’appel des organisations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble & Solidaires.

Autres demandes

Les organisateurs demandent par ailleurs "des mesures de rattrapage des pertes du pouvoir d’achat constatées depuis au moins 2017, une pension au minimum au Smic et l’indexation des pensions selon le salaire moyen, ce qui assure la solidarité entre les retraités et les salariés".