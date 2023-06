Villefranche-de-Rouergue. Premier salon du livre de poésie et marché de l’art

L’association Paroles vives organise un marché de l’art les 8 et 9 juillet dans le cadre de son 1er salon dédié au livre de poésie sous la halle de Villefranche-de-Rouergue. Il reste encore des emplacements disponibles. Tarif : 5 € l’emplacement pour 2 jours.

"Les salons autour du livre de poésie sont rares", confie Jean Baro, président de l’association. "C’est ce qui nous a incités à organiser cet évènement dans la Bastide. L’occasion aussi de rencontres et d’échanges avec les auteurs et autrices qui seront présent.es. C’est aussi une nouvelle animation qui complète le Printemps de la poésie et le concours de la poésie francophone que l’association Paroles vives propose chaque année." Au programme : vendredi 7 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 : récital de 30 poèmes du concours national de poésie, ponctué de pauses musicales avec le guitariste Thierry Arnaud.

Samedi 8 juillet : atelier créatif et ludique d’écriture poétique et d’illustration pour les enfants du CE à la 5e.

Samedi et dimanche 9 juillet de 10 h à 18 h, Salon du Livre de la poésie et Marché de l’Art ouverts à tous. Entrée Libre. Pour cette manifestation, l’association Paroles vives est en partenariat avec les librairies La Folle avoine, La Source et Le Sénéchal. Contact : 05 65 45 37 66 ou par mail paroles.vives@gmail.com