Brommat. Trait d’union : un atout pour l’emploi

L’association Trait d’union a tenu son assemblée générale en présence d’Annie Cazard vice-présidente de la communauté de communes, conseillère départementale, d’élus locaux. Le président Roland Cazard a rappelé que "l’association œuvre au quotidien en faveur de l’emploi, de l’insertion, de la formation et apporte un soutien aux entreprises dans leurs besoins en recrutement. Ses missions se déploient sur le territoire Aubrac Carladez Viadène. En 2022 Trait d’Union c’est 50 salariés (soit 24 équivalents temps plein – ETP), 13 salariés permanents (soit 11 ETP), 37salariés en insertion (soit 13 ETP)".

Marielle Rigal a ensuite présenté le rapport d’activité. Concernant l’atelier chantier d’insertion du Carladez, la restauration du petit patrimoine bâti et paysager a occupé 12 personnes différentes salariées sur l’année. Sur le chantier d’insertion de l’Aubrac, à Laguiole, 4 à 5 postes ont été proposés en contrat insertion (24 h/semaine). En 2022, 5 personnes différentes ont bénéficié d’un CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) en plus d’un encadrant technique.

La blanchisserie du Carladez a employé 7,5 ETP en CDDI (18 personnes ont été accueillies), trois encadrants techniques à temps partiel et un chauffeur-livreur. L’activité continue de progresser. L’écho-pressing du Carladez a employé 1,1 ETP (trois personnes ont été accueillies en CDDI) et un encadrant technique. L’Espace Emploi Formation du Carladez à l’Aubrac a accueilli 289 personnes en 2022. L’association propose une aide personnalisée dans les démarches vers l’emploi ou la formation et intervient auprès des entreprises et employeurs pour différentes aides.

Enfin, au sein de l’Adel (Association développement emploi local), 26 personnes ont été salariées pour 5 757 heures, soit 3,8 ETP, qui ont travaillé pour 28 utilisateurs (particuliers, collectivités, associations, entreprise). Au chapitre projets, on retiendra que concernant la blanchisserie, il est question de développer la location/entretien des essuie-mains des écoles ; finaliser le montage du projet de partenariat avec Saint-Amans-des-Cots ; local pour le chantier d’insertion de l’Aubrac ; stimuler la croissance du pressing…

À la fin de la réunion, Daniel Debussay, encadrant technique s’est vu remettre un cadeau à l’occasion de son départ en retraite.