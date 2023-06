VIDEO. Aveyron : le food-truck de "Tout le monde contre le cancer" en tournée dans les hôpitaux de France

L'association basée à Villefranche-de-Rouergue reprend sa tournée française pour offrir aux enfants hospitalisés et aux personnels soignants une nourriture de qualité, le tout en mode guinguette.



Changer le quotidien pour les enfants hospitalisés, mais aussi pour le personnel soignant, et leur offrir un moment de détente gastronomique, voilà le but de l'opération "Toques en truck" lancée depuis quelques années par l'association villefranchoise "Tout le monde conre le cancer".

Au menu un food-truck, des chefs de renom, une guinguette où les enfants malades pourront déguster un burger "top classe" et leurs soignants un brunch, et pour la cerise sur le gâteau un atelier pâtisserie, le tout concocté et dégusté en plein air, et voilà une nouvelle tournée d'été organisée par l'association villefranchoise dans une vingtaine d'hôpitaux français, pour une durée de deux mois. Offrir un moment de détente, en mode vacances, avec tables, chaises longues et parasols en milieu hospitalier, c'est donc possible.

Parmi les premiers bénéficiaires de cette tournée 2023 de "Toques en truck", les enfants malades et le personnel de l'hôpital de Garches (Haut-de-Seine) ont pu apprécier le dispositif, mais surtout les burgers et le brunch cuisinés par Jérôme Legras, le chef exécutif du Ritz de Paris.

Pour soutenir cette opération et faire un don à l'association, voici le lien : https://toutlemondecontrelecancer.com/nous.../faire-un-don/