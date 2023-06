Journée réussie pour l’Assos flavinoise

L’Assos flavinoise ne pouvait pas organiser la fameuse course de caisses à savon comme les autres années. Aussi, c’était au tour d’un relais déjanté au cœur du village, course à pied et à vélo, de 3 à 8 km, par équipe de quatre personnes. Elle félicite les candidats pour leur détermination sportive, mais aussi pour leurs costumes plus originaux les uns que les autres. Le public était venu nombreux Les bénévoles hors assos qui ont bien aidé sur la gestion de la course sont vivement remerciés. Prochain rendez-vous : vendredi 21 juillet au soir : soirée Bodega pour le concert de "La Der" du Bar Assos, Place Saint-Pierre.