Calmont. L’école Marie-Émilie voyage dans l’espace

Récemment, la classe de CM1-CM2 de l’école Marie-Emilie de Ceignac a eu le plaisir de se rendre à Toulouse visiter la Cité de l’espace.

Cette visite a été préparée en amont, en classe lors de plusieurs séances abondant le système solaire, la formation des planètes, la présence de l’eau et de la vie sur Terre et leur absence sur les autres planètes du système solaire. Ces séances ont été animées par Thierry Limoge de l’association Cap Étoiles, spécialisé en astronomie. Pour achever sa mission, Thierry a accompagné la classe lors de cette excursion vers d’autres astres. Les élèves ont eu le bonheur de découvrir fusées, satellites et station spatiale à taille réelle et de s’imprégner de l’atmosphère de la vie à bord.

Ils ont également pu embarquer à bord d’un vaisseau spatial au Planétarium et visiter l’univers. Ils ont profité d’une séance en 3D pour chasser les astéroïdes. Enfin, ils ont suivi les différentes expositions. Les élèves remercient Thierry d’avoir partagé sa passion et ses connaissances. Ce fut des moments très enrichissants.

Cette visite va peut-être susciter une ou plusieurs vocation d’astronaute tel que notre compatriote Pesquet.