Villefranche-de-Rouergue. Lycée Raymond-Savignac : mise au vert des terminales Agora

La classe de terminale bac professionnel Agora (Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités) du lycée Raymond Savignac de Villefranche-de-Rouergue, a effectué un voyage "Mise au Vert", du 9 au 12 mai, près de la cité gantière de Millau.

L’occasion pour les élèves de réviser les épreuves du baccalauréat dans un esprit de convivialité. Ces derniers ont effectué des visites culturelles à l’instar du Viaduc de Millau, des caves de Roquefort, commanderie, reptilarium de Sainte-Eulalie-de-Cernon. Par ailleurs, des activités sportives figuraient au programme (Vélorail à l’ancienne gare de Sainte-Eulalie). Cette sortie a été favorisée et financée par le lycée et SaviGn’Activ.

Cette association propose des services de gestion et administration aux entreprises et personnels de l’établissement. Elle est gérée conjointement par les élèves de la section Agora, et l’équipe pédagogique. Le groupe, plus solidaire que jamais, a repris le chemin du lycée, prêt à affronter les examens, dans les meilleures conditions.