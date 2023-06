Villefranche-de-Rouergue. Pour la Saint-Jean, la fête sera jeune et belle

Du 23 au 25 juin, la fête de la Saint-Jean va ouvrir la saison estivale. Le comité mise sur la jeunesse.

Cette année, la nouveauté vient des jeunes. Pour dynamiser les fêtes de la Saint-Jean, le comité a décidé récemment de faire baisser la moyenne d’âge dans ses rangs en créant une commission jeunesse, avec 10 bénévoles âgés de 16 à 24 ans, en janvier dernier.

La soirée du vendredi 23 juin a été spécialement concoctée par cette jeune structure. "On se lance dans l’organisation, on est autonome mais on garde l’appui du comité", explique Kilian Lafon, tout juste âgé de 21 ans.

"On a une première scène ouverte avec un groupe de Figeac, Swin’j, des artistes âgés de 17 ans, puis un groupe du lycée Beauregard. C’est important pour nous de faire venir ces profils locaux et jeunes". "On sentait qu’il ne se passe pas assez de choses pour les jeunes", argue Jean-Paul Acquié, pilier du comité des fêtes. "C’est une première pierre à l’édifice et d’autres événements devraient voir le jour prochainement". Comme lors des éditions précédentes, les organisateurs attendent entre 20 000 à 25 000 personnes. "En espérant que la pluie ne vienne pas troubler la fête, comme l’année dernière", appuie Jean-Paul Acquié. Neuf groupes et 10 chars vont animer la ville tout au long du week-end, avec une grande parade nocturne comme clou du spectacle

Au programme

Vendredi 23 juin

Place Notre-Dame :À 18 heures scène ouverte ; à 20 heures "Duo à deux"; à 21 h 30 "Sors tes couverts".Buvette et restauration sur place.

Samedi 24 juin

Animations place Notre-Dame, rues et bars de la ville, à partir de 17 heures ; grande parade nocturne, départ de la cour de la gare, à 22 heures.

Dimanche 25 juin

Animations des places à partir de 11 heures ; corso fleuri, départ à 15 heures du Quercy et de la place Fontanges.

En cas de pluie, solution de repli à la salle des 13 pierres

