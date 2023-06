Arvieu. Une animation qui sème de nouvelles idées de plats

L’Institut de la Recherche et du Développement (IRD) propose en lien avec la Région Occitanie, un temps d’animation sur l’alimentation.

Légumineuses et céréales font partie d’une assiette équilibrée typique de L’alimentation du futur, saine et nutritive. Certaines d’entre elles résistent à la sécheresse et aux variations climatiques et représentent une des solutions en matière de sécurité alimentaire. "L’animation "Graines de vie" (du projet Graine d’Avenir), c’est l’occasion de découvrir ou mieux connaître des graines que nous consommons plus ou moins couramment selon les régions du monde en les reliant à leur plante et à des plats cuisinés". Une animation-atelier pour tous, proposée au Cantou, Pôle culturel et numérique à Arvieu le vendredi 23 juin de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30, gratuit. Infos au 05 65 46 06 06.